О создании Аллеи сообщил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. Он отметил, что "Польша помнит".

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Место для Аллеи выбрали не просто так

По словам Жарина, за соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.

Жарин сообщил, что велосипедная аллея под посольством России в Варшаве напоминает полякам о погибших украинцах во время войны. Поэтому именно там открыли Аллею жертв российской агрессии.

В объяснении постановления говорится, что название соответствует предложенному местоположению, учитывая действующую ситуацию в Украине. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлению и действиям российское государство.

Как Польша помогает Украине в войне

Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.

Премьер Польши Моравецкий сравнил Россию с нацистской Германией. Он подчеркнул, что Россия не защищает свой народ или свою территорию, а сражается за восстановление империи. В то же время в Кремле четко осознают, что империи строятся только на костях и труппах.

Во Вроцлаве на билбордах появятся истории украинских беженок. В рамках кампании жители Вроцлава увидят истории 5 украинок, проживающих в городе. В них речь пойдет о том, как их встретили эвакуированные местные жители в начале войны и как поддержка поляков помогла женщинам стать независимыми и вносить вклад в жизнедеятельность города.

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