Про створення Алеї повідомив уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин. Він зазначив, що "Польща пам'ятає".

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Місце для Алеї обрали не просто так

За словами Жарина, за відповідну постанову проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.

Жарин повідомив, що велосипедна алея під посольством Росії у Варшаві нагадує полякам про загиблих українців під час війни. Тому саме там відкрили Алею жертв російської агресії.

В поясненні постанови йдеться про те, що назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи чинну ситуацію в Україні. Крім того, найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу.

Як Польща допомагає Україні у війні

Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

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