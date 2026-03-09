В Польше разбился воздушный шар вместе с людьми: есть жертва

В городе Зелена Гура в Польше произошел трагический случай: пассажирский воздушный шар ударился о здание и разбился. В результате инцидента погибла 28-летняя женщина.

Об этом сообщило польское издание RMF FM.

Почему упал воздушный шар?

Утром в понедельник, 9 марта, пассажирский воздушный шар ударился о многоквартирный дом во время полета и упал на землю.

Как сообщают СМИ, две женщины самостоятельно выбрались из корзины после падения: их доставили в больницу для обследования.

По предварительным данным, в корзине был еще один человек, который выпал во время аварии. Тело погибшей обнаружили на крыше одного из домов – несмотря на попытки реанимации, спасти ее не удалось.

Женщина была членом Аэроклуба Земли Любуской и опытной пилотессой воздушных шаров.

Сейчас на месте трагедии работают спасательные службы и полиция, которые выясняют обстоятельства аварии. Причину падения также будет расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

В Зеленой Гуре разбился воздушный шар / Фото: RMF FM

По предварительным данным полиции, шар взлетел около 6 утра из района Затоне. Через два часа, находясь над центром Зеленую Гуры, он зацепился за дом и начал падать: вероятно, именно тогда 28-летняя женщина выпала из корзины на крышу здания.

