В Польше разоблачили шпионскую сеть России, которая планировала диверсию, – СМИ

Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть россиян, планировавшую диверсии на территории страны. По предварительным данным, задержаны 6 человек.

Целью диверсантов должны были стать участки железной дороги Подкарпатского воеводства. Диверсию предотвратило агентство внутренней безопасности Польши.

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Шпионы могли собирать информацию об оружии для Украины

Сотрудники Агентства внутренней безопасности обнаружили десятки скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах. В частности, в районе аэропорта Жешува. То есть шпионы отслеживали основные пути поставок оружия для Украины.

В основном камеры шпионов обнаружили в Подкарпатском воеводстве, но несколько единиц были и в других регионах Польши. Из-за обнаружения шпионов сотрудники служб и полиции были приведены в режим повышенной готовности. Их приоритетом является охрана объектов критической инфраструктуры и основных железнодорожных путей.

Бывший заместитель главы Службы военной контрразведки Польши Мацей Матисяк, общаясь с журналистами, заявил, что первоочередной задачей для шпионов мог быть сбор информации о поставках оружия в Украину, но не исключено, что они могли готовить диверсии.

Эта информация может быть использована для принятия контрмер, включая диверсию, уничтожение. Россияне делали, делают и будут делать. Мы видели, например, нападение на завод боеприпасов в Чехии, который взорвался,

– подчеркнул Матисяк.

Польша оказывает всестороннюю поддержку Украине, которая уже больше года ведет полномасштабную войну с Россией после 8 лет войны на Донбассе. Через соседнюю страну осуществляется транзит оружия в Украину, которое предоставляют нам западные партнеры. Кроме того, Польша также оказывает нам военную помощь. К примеру, президент Анджей Дуда первым заявил о намерении предоставить нам немецкие танки Leopard-2. Также Варшава передала нам САУ Krab. Теперь Польша планирует передать нам истребители МиГ-29.