В Польше разоблачили шпионскую сеть России, которая планировала диверсию, – СМИ
Источник:RMF FM
Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть россиян, планировавшую диверсии на территории страны. По предварительным данным, задержаны 6 человек.
Целью диверсантов должны были стать участки железной дороги Подкарпатского воеводства. Диверсию предотвратило агентство внутренней безопасности Польши.
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Шпионы могли собирать информацию об оружии для Украины
Сотрудники Агентства внутренней безопасности обнаружили десятки скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах. В частности, в районе аэропорта Жешува. То есть шпионы отслеживали основные пути поставок оружия для Украины.
В основном камеры шпионов обнаружили в Подкарпатском воеводстве, но несколько единиц были и в других регионах Польши. Из-за обнаружения шпионов сотрудники служб и полиции были приведены в режим повышенной готовности. Их приоритетом является охрана объектов критической инфраструктуры и основных железнодорожных путей.
Бывший заместитель главы Службы военной контрразведки Польши Мацей Матисяк, общаясь с журналистами, заявил, что первоочередной задачей для шпионов мог быть сбор информации о поставках оружия в Украину, но не исключено, что они могли готовить диверсии.
Эта информация может быть использована для принятия контрмер, включая диверсию, уничтожение. Россияне делали, делают и будут делать. Мы видели, например, нападение на завод боеприпасов в Чехии, который взорвался,
– подчеркнул Матисяк.