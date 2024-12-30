Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Что известно о побитии неофициального рекорда в Польше

Сообщается, что самолет Wizz Air сделал целых 27 кругов вокруг аэропорта Краков-Балице. Портал Flight Radar 24 сообщил, что этот полет побил неофициальный рекорд.

Борт вылетел из Катовице в воскресенье, 29 декабря, в 7:35, но так и не прибыл к месту назначения, то есть в Краков. После нескольких часов кружения над аэропортом он вернулся на место взлета.

Атмосферные условия в Кракове уже привели к значительным неудобствам.

Вниманию пассажиров! В связи с атмосферными условиями, пожалуйста, проверьте статус вашего рейса у вашего перевозчика,

– сообщил 27 декабря аэропорт Кракова.

Отмечалось, что по решению перевозчика, рейсы могут быть перенаправлены или отменены. В то же время это продолжалось и на следующий день. Около 12:00 28 декабря пресс-секретарь Краковского аэропорта сообщила, что самолеты не могут приземляться в аэропорту Кракова.

В воскресенье утром погодные условия несколько улучшились, но к полудню снова стало опасно. После 12 часов дня аэропорт Кракова сообщил, что ситуация постепенно нормализуется.