Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно о падении неизвестного объекта в Польше

В четверг, 27 марта польская полиция в Западнопоморском воеводстве получила вызов о падении неизвестного объекта во дворе частного дома в городке Борне-Сулиново, что неподалеку Быдгоща и Щецина.

Сообщили, что небольшой объект упал с неба и из него шел дым,

– рассказал представитель пресс-службы полиции Якуб Залевский.

На место оперативно прибыли правоохранители. Объект находится под охраной.

Как сообщает журналистка RMF FM, предмет, скорее всего, сделан из металла, небольшой, размером примерно с маленькую банку газированного напитка. С первого взгляда трудно определить, что это может быть, поэтому полиция рассматривает несколько версий.

Правоохранители исключили наличие взрывчатки внутри – рентген не выявил опасных веществ. Находку решили доставить в полицию, чтобы уже там проводить дальнейшее расследование.