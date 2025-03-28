Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про падіння невідомого об'єкта у Польщі

У четвер, 27 березня польська поліція у Західнопоморському воєводстві отримала виклик про падіння невідомого об’єкта на подвір’ї приватного будинку у містечку Борне-Суліново, що неподалік Бидгоща і Щецина.

Повідомили, що невеликий об’єкт впав з неба і з нього йшов дим,

– розповів представник пресслужби поліції Якуб Залевський.

На місце оперативно прибули правоохоронці. Об'єкт перебуває під охороною.

Як повідомляє журналістка RMF FM, предмет, швидше за все, зроблений з металу, невеликий, розміром приблизно з маленьку банку газованого напою. З першого погляду важко визначити, що це може бути, тому поліція розглядає кілька версій.

Правоохоронці виключили наявність вибухівки всередині – рентген не виявив небезпечних речовин. Знахідку вирішили доставити до поліції, аби вже там проводити подальше розслідування.