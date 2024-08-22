Инцидент произошел около 20 вечера, сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил. Неизвестный объект заметили в селе Оржехово Варминско-Мазурского воеводства. На место прибыла полиция.

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Что известно об инциденте

Оперативный штаб решил не вызывать армию на место происшествия, поскольку сразу предполагалось, что это может быть обычный метеозонд.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский сообщил, что сейчас место охраняется полицией.

Ориентировочное место падения объекта: смотрите на карте

Реакция министра обороны Польши

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал падение неизвестного объекта в лесном массиве, сообщает Polsat News.

Вероятнее всего, что там упал метеорологический шар... Сегодня полиция представит дальнейшие выводы по делу,

– сказал Косиняк-Камыш.

О надписях на русском языке на объекте впервые сообщил портал Your Kurier Olsztyński. Однако службы пока не подтвердили эту информацию.

Отвечая на вопрос об этом, Косиняк-Камыш сказал, что "это все нужно изучить и определить".

Он отметил, что такие ситуации случаются, потому что из-за сильных порывов ветра ежедневно перемещаются десятки или сотни таких метеозондов.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда объекты через восточную границу попадают на территорию Польши: