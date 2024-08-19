Утром 19 августа самолет, который летел в Ларнаку на Кипре, совершил аварийную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена. Причина заключалась в том, что пилот потерял сознание.
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Посадка была безопасной
На борту самолета находилось примерно 230 пассажиров. К счастью, посадка была успешной. Все пассажиры в безопасности.
Самолет Wizz Air из Варшавы в Ларнаку вернулся в аэропорт Шопена. Примерно в семь утра он безопасно и незапланированно приземлился с помощью служб аэропорта,
– отметила Анна Дермонт, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена.
Аварийные службы, в частности, пожарная команда, работали на месте и обеспечили безопасность самолета.