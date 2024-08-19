Зранку 19 серпня літак, який летів до Ларнаки на Кіпрі, здійснив аварійну посадку у варшавському аеропорту імені Шопена. Причина полягала у тому, що пілот знепритомнів.

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Посадка була безпечною

На борту літака перебувало приблизно 230 пасажирів. На щастя, посадка була успішною. Усі пасажири в безпеці.

Літак Wizz Air з Варшави до Ларнаки повернувся в аеропорт Шопена. Приблизно о сьомій ранку він безпечно та незаплановано приземлився за допомогою служб аеропорту,

– зазначила Анна Дермонт, речниця аеропорту імені Шопена.

Аварійні служби, зокрема, пожежна команда, працювали на місці та забезпечили безпеку літака.