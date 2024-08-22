Інцидент трапився близько 20-ї вечора, повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил. Невідомий об'єкт помітили в селі Оржехово Вармінсько-Мазурського воєводства. На місце прибула поліція.

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Що відомо про інцидент

Оперативний штаб вирішив не викликати армію на місце події, оскільки одразу передбачалося, що це може бути звичайний метеозонд.

Представник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський повідомив, що наразі місце охороняється поліцією.

Орієнтовне місце падіння об'єкта: дивіться на карті

Реакція міністра оборони Польщі

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував падіння невідомого об'єкта у лісовому масиві, повідомляє Polsat News.

Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля… Сьогодні поліція представить подальші висновки у справі,

– сказав Косіняк-Камиш.

Про надписи російською мовою на об'єкті вперше повідомив портал Your Kurier Olsztyński. Однак служби поки що не підтвердили цю інформацію.

Відповідаючи на запитання про це, Косіняк-Камиш сказав, що "це все потрібно вивчити та визначити".

Він зауважив, що такі ситуації трапляються, тому що через сильні пориви вітру щодня переміщуються десятки або сотні таких метеозондів.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли об'єкти через східний кордон потрапляють на територію Польщі: