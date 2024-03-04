Все розпочалося з того, що житель невеличкого міста Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві повідомив поліції про те, що біля його помешкання впав невідомий об'єкт.
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Що каже поліція
Польський таблоїд Fakt спочатку поширив інформацію, про те, що на північному сході Польщі впав військовий об'єкт.
Зараз його (невідомий об'єкт – 24 Канал) охороняють офіцери, а потім передадуть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся,
– заявив речник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.
Польські ЗМІ зазначили, що, ймовірно, йшлося про повітряну кулю, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області, а потреби в евакуації мешканців немає. Згодом інформацію про військовий об'єкт спростувала і поліція сусіднього міста Оструда.
Я підтверджую, що сьогодні вранці ми отримали повідомлення про те, що в полі біля Мілаково впав об'єкт, тепер ми можемо підтвердити, що це був метеорологічний аеростат,
– пояснив представник поліції.
У поліції додали, що правоохоронці вже зафіксували "багато таких подій, пов'язаних з метеорологічними кулями в області".
Невідомі об'єкти у повітряному просторі Польщі
- 29 грудня, під час масованого обстрілу, у ЗС Польщі повідомили, що у їхній повітряний простір з боку України увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Його було видно на радарах ППО, однак згодом сигнал зник.
- Свідки повідомляли, що чули сильний шум та свист. Цей об'єкт був схожим на ракету та рухався на захід. Згодом стало відомо, що невідомий об'єкт бачили багато жителів Грубешівського, Томашовського та Замоського повітів.
- Водночас жодної інформації про вибух не було. Тож у Польщі припустили, що це могло бути "лише миттєве порушення повітряного простору і цей невпізнаний об’єкт повернувся в Україну".