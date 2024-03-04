Все розпочалося з того, що житель невеличкого міста Мілаково у Вармінсько-Мазурському воєводстві повідомив поліції про те, що біля його помешкання впав невідомий об'єкт.

Читайте також "Тільки погіршить ситуацію": у Польщі пояснили, чому їхніх солдатів не буде в Україні

Що каже поліція

Польський таблоїд Fakt спочатку поширив інформацію, про те, що на північному сході Польщі впав військовий об'єкт.

Зараз його (невідомий об'єкт – 24 Канал) охороняють офіцери, а потім передадуть армії. Ми пояснимо, що це за предмет і звідки він узявся,

– заявив речник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський.

Польські ЗМІ зазначили, що, ймовірно, йшлося про повітряну кулю, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області, а потреби в евакуації мешканців немає. Згодом інформацію про військовий об'єкт спростувала і поліція сусіднього міста Оструда.

Я підтверджую, що сьогодні вранці ми отримали повідомлення про те, що в полі біля Мілаково впав об'єкт, тепер ми можемо підтвердити, що це був метеорологічний аеростат,

– пояснив представник поліції.

У поліції додали, що правоохоронці вже зафіксували "багато таких подій, пов'язаних з метеорологічними кулями в області".

Невідомі об'єкти у повітряному просторі Польщі