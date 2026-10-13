"Угрожал Туску и Чажастому": в Польше задержали мужчину за призывы к убийству правительственных чиновников

Польская полиция в Оборниках задержала 46-летнего мужчину за публичные призывы в интернете к убийству представителей власти. Злоумышленник угрожал премьер-министру Дональду Туску и спикеру Сейма Влодзимежу Чажастому.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Адама Шлапки и местной прокуратуры. Мужчине предъявили обвинения в призывах к расправе и оскорблениях в адрес ряда государственных деятелей и журналистки TVP Info.

По словам главы районной прокуратуры в Оборниках Катажины Силл-Шульчинской, подозреваемый также оскорблял депутата Кшиштофа Пашика, бывшего президента Леха Валенсу и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Признание вины и мера пресечения

Во время допроса 46-летний задержанный признал вину в публикации оскорбительных постов, однако отрицал вину по статье о призывах к убийству. Он объяснил свои действия эмоциональной фрустрацией и выразил раскаяние за материалы, которые размещал в Facebook и TikTok.

Задержанный ранее не был судим. В настоящее время в отношении него применены полицейский надзор, запрет на выезд из страны и запрет на публикацию оскорбительных материалов в СМИ. За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Масштаб угроз в адрес представителей власти

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что случаи угроз в адрес должностных лиц стали систематическими. По его словам, политики постоянно получают подобные сообщения по электронной почте и в социальных сетях.

Напомним, что польские спецслужбы задержали 66-летнего мужчину в Нижней Силезии в связи с информацией о возможном готовящемся покушении на должностных лиц.