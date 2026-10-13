Про це повідомляє Polsat News з посиланням на заяву речника уряду Адама Шлапки та місцевої прокуратури. Чоловікові висунули звинувачення у закликах до розправи та образах низки державних діячів і журналістки TVP Info.

За словами голови районної прокуратури в Оборниках Катажини Сілл-Шульчинської, підозрюваний також ображав депутата Кшиштофа Пашика, колишнього президента Леха Валенсу та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Зізнання та запобіжний захід

Під час допиту 46-річний затриманий визнав провину в публікації образливих дописів, однак заперечив провину за статтею про заклики до вбивства. Він пояснив свої дії емоційною фрустрацією та висловив каяття за матеріали, які розміщував у Facebook та TikTok.

Затриманий раніше не був судимим. Наразі щодо нього застосували поліцейський нагляд, заборону виїзду з країни та заборону публікувати образливі матеріали в масмедіа. За вчинене йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Масштаб погроз представникам влади

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що випадки погроз на адресу посадовців стали систематичними. За його словами, політики постійно отримують подібні повідомлення електронною поштою та в соціальних мережах.

Нагадаємо, що польські спецслужби затримали 66-річного чоловіка у Нижній Сілезії через інформацію про можливий підготовлюваний замах на посадовців.