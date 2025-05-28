Сообщает 24 Канал со ссылкой на медицинского директора детской городской больницы Елену Ананевич в комментарии Общественному.
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В каком состоянии 9-летний мальчик, на которого упала ветка с дерева
В центре Полтавы на 9-летнего мальчика упала ветка с дерева. Инцидент произошел 28 мая. В пресс-службе Полтавского городского совета сообщили, что расходы на лечение травмированного оплатят из бюджета общины.
Ананевич рассказала, что у ребенка тяжелое состояние, он находится в реанимации. У мальчика диагностирована большая травма головы.
Сейчас с ребенком работают врачи разного профиля, в частности нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи. Также к лечению мальчика привлечены специалисты из Киева. Ведется динамическое наблюдение за пациентом и уточняется предварительный диагноз.
Правоохранители начали уголовное производство по статье о "Служебной халатности".
Напомним, что вечером 11 мая подростки из Хмельницкого пострадали после удара током на крыше грузового вагона. Они получили ожоги различной степени.