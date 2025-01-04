Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Полтава.

Смотрите также Более 140 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Курском направлениях: сводка Генштаба

Взрыв в Полтаве

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Российские войска продолжают террор украинских городов и сел. В субботу, 4 января, оккупанты в очередной раз запустили по Украине вражеские "Шахеды". Так, в 23:45 в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности жителей Полтавы.

Там призвали жителей города находиться в укрытиях и сообщили об ударном БпЛА над городом.

Уже через несколько минут, а именно в 23:49, стало известно, что в Полтаве шумно. Так, в городе был слышен звук взрыва, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, по состоянию на 00:03 5 января воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедов" объявили во многих областях Украины. Где сейчас сохраняется опасность атаки, читайте в материале 24 Канала.