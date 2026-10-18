Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрыве, который слышали в Полтаве?

Около 9.43 местные жители сообщили о громком взрыве. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о нахождении в воздушном пространстве области реактивного беспилотника.

В частности, защитники неба сообщали, что дрон двигался курсом на Полтаву с юго-востока. Позже вражеский БПЛА фиксировали над городом.

Находитесь в укрытиях,

– призывали в Воздушных силах ВСУ.

Подробной информации о возможных последствиях атаки и нанесенных повреждениях нет. В регионе уже объявили отбой воздушной тревоги, однако российская воздушная атака в других областях Украины продолжается. В случае объявления повторной угрозы – позаботьтесь о собственной безопасности.

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