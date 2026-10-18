Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про вибух, який чули у Полтаві?

Близько 9:43 місцеві жителі повідомили про гучний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про перебування в повітряному просторі області реактивного безпілотника.

Зокрема, оборонці неба повідомляли, що дрон рухався курсом на Полтаву з південного сходу. Пізніше ворожий БпЛА фіксували над містом.

Перебувайте в укриттях,

– закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Наразі детальної інформації про можливі наслідки атаки та завдані пошкодження немає. У регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги, однак російська повітряна атака в інших областях України триває. У разі оголошення повторної загрози – подбайте про власну безпеку.

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Нагадаємо, зранку 18 жовтня російські війська атакували Рівне. За словами очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, серед цілей росіян були об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби, а пожежі, що виникли внаслідок атаки, вже локалізували.