Обратим внимание, что между взрывами и воздушной тревогой прошла едва ли минута. По состоянию на 02:10 воздушная тревога сохраняется. Поэтому важно оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.

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Что известно о взрывах в Полтаве

Итак, в 02:04 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали переходить в укрытия.

Уже в 02:05 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в Полтаве.

Важно. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.

В то же время поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ. Они предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

По состоянию на 02:10 воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги в вашем регионе важно оставаться в укрытиях. Не покидайте их до отбоя. Также не снимайте работу ПВО и не выкладывайте соответствующие медиафайлы в сеть.

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