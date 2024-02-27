Обратим внимание, что между взрывами и воздушной тревогой прошла едва ли минута. По состоянию на 02:10 воздушная тревога сохраняется. Поэтому важно оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.
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Что известно о взрывах в Полтаве
Итак, в 02:04 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали переходить в укрытия.
Уже в 02:05 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в Полтаве.
В то же время поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ. Они предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.
По состоянию на 02:10 воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях.
Напоминаем, что во время воздушной тревоги в вашем регионе важно оставаться в укрытиях. Не покидайте их до отбоя. Также не снимайте работу ПВО и не выкладывайте соответствующие медиафайлы в сеть.
Ранее взрывы раздавались в Хмельницкой области
- Обратим внимание, что поздно вечером 26 февраля поступило сообщение о взрывах в Хмельницкой области. Его сделали корреспонденты Суспильного в регионе около 23:30.
- Заметим, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 22:55. В то же время об угрозе предупреждали жителей Черновицкой области. Связано это было с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". 10 минут до того объявляли отбой угрозы, связанной с ударными БПЛА. Поэтому, эти буквально появились ниоткуда.
- Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в 23:03 оповестил жителей региона. По его словам, нарушено воздушное пространство области.
- В 23:11 Воздушные силы написали, что в направлении Хмельницкого движутся БПЛА от границы с Молдовой.
- Уже в 23:15 Запаранюк заметил: "На текущий момент воздушное пространство области чистое. Однако оставайтесь в укрытиях, воздушная тревога продолжается".
- Отметим, что в 23:25 Воздушные силы предупредили о существовании угрозы ударных БПЛА для жителей Ровенской области. А в 23:31 написали, что ударные дроны на Ровенщине и держат курс на север.
- В 23:48 Воздушные силы отметили, что БПЛА врага на границе Сумщины и Харьковщины. И что они движутся на юго-запад.