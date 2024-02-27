Звернімо увагу, що між вибухами і повітряною тривогою минула заледве хвилина. Станом на 02:10 повітряна тривога зберігається. Тому важливо залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою.
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Що відомо про вибухи у Полтаві
Отже, о 02:04 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали переходити до укриттів.
Вже о 02:05 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Полтаві.
У той самий час надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ. Вони попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
Станом на 02:10 повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській областях.
Нагадуємо, що під час повітряної тривоги у вашому регіоні важливо залишатися в укриттях. Не покидайте їх до відбою. Також не фільмуйте роботу ППО та не викладайте відповідні медіафайли у мережу.
Раніше вибухи лунали на Хмельниччині
- Звернімо увагу, що пізно ввечері 26 лютого надійшло повідомлення про вибухи на Хмельниччині. Його зробили кореспонденти Суспільного у регіоні близько 23:30.
- Зауважимо, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 22:55. У той самий час про загрозу попереджали мешканців Чернівецької області. Пов'язано це було з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". 10 хвилин до того оголошували відбій загрози, пов'язаної з ударними БпЛА. Тож, ці буквально з'явилися нізвідки.
- Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк о 23:03 сповістив мешканців регіону. За його словами, порушений повітряний простір області.
- О 23:11 Повітряні сили написали, що у напрямку Хмельницького рухаються БпЛА від кордону з Молдовою.
- Вже о 23:15 Запаранюк зауважив: "На поточний момент повітряний простір області чистий. Проте залишайтесь в укриттях, повітряна тривога триває".
- Зазначимо, що о 23:25 Повітряні сили попередили про існування загрози ударних БпЛА для мешканців Рівненської області. А о 23:31 написали, що ударні дрони на Рівненщині та тримають курс на північ.
- О 23:48 Повітряні сили зазначили, що БпЛА ворога на межі Сумщини та Харківщини. І що вони рухаються на південний захід.