Звернімо увагу, що між вибухами і повітряною тривогою минула заледве хвилина. Станом на 02:10 повітряна тривога зберігається. Тому важливо залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою.

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Що відомо про вибухи у Полтаві

Отже, о 02:04 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали переходити до укриттів.

Вже о 02:05 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Полтаві.

Важливо. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає.

У той самий час надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ. Вони попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Станом на 02:10 повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги у вашому регіоні важливо залишатися в укриттях. Не покидайте їх до відбою. Також не фільмуйте роботу ППО та не викладайте відповідні медіафайли у мережу.

Раніше вибухи лунали на Хмельниччині