ДТП произошло на проспекте Вавилова в Полтаве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию в Полтавской области.

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Детали крупного ДТП в Полтаве

Около 03:30 на проспекте Вавилова авто выехало за пределы проезжей части, и влетело на стоянку, повредив по меньшей мере семь припаркованных машин.

В салоне Tesla находилось пять человек. Трое из них получили травмы, которые нуждались в госпитализации. Еще двое получили легкие повреждения и им оказали медицинскую помощь на месте.

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Полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации авто, которое привело к причинению тяжких телесных повреждений. Производство осуществляется под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.