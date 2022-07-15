Об этом написал глава ОВА Дмитрий Лунин. Также отметил опасность и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Ранее В Днепре и Кременчуге слышали взрывы во время воздушной тревоги: не покидайте укрытие

Мэр города просит не публиковать фото и видео взрывов

Городской глава подчеркнул: ни в коем случае не следует публиковать фото и видео с места взрывов. Это может сыграть на руку врагу.

Отметим, что "прилеты" в Кременчуг произошли во время масштабной воздушной тревоги. Сирены прозвучали во всех областях Украины, кроме Херсонской области, которая находится под временной оккупацией.

О взрывах сообщили и в Днепре

Перед тем, как взрывы услышали в Кременчуге, о "прилетах" сообщили и в Днепре. Мэр города Борис Филатов тоже просил горожан ни в коем случае не покидать укрытий. Над городом виден дым, возможно, начались пожары

Также в соцсетях была информация о звуках взрывов в районе Белой Церкви Киевской области. Однако официального подтверждения нет. Возможно, работала ПВО.

Обратите внимание! В Полтавской области около 21:30 прозвучал сигнал об отбое.

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Ракету Х-22 длиной 12 метров запустили из Курской области.

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25 пострадавших доставили в больницы.

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