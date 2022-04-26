В Попасной обрушился дом, на который упал российский снаряд: 3 человека погибли
26 апреля 2022 , 14:08Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Сегодня, 26 апреля, в Попасной Луганской области российский снаряд попал в жилой дом. Три человека погибли.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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В результате взрыва обрушились стены и перекрытия вплоть до самого подвала. В этот момент там находились люди, скрывавшиеся от обстрелов.
В многоэтажке произошел пожар. Спасателям уже удалось его потушить. Пока известно, что три человека погибли. Одной женщине удалось выжить.
Российский снаряд прилетел в жилой дом / Фото телеграмм Сергея Гайдая
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