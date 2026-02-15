Порт Усть-Луги атаковал сам себя: судно врезалось в портовый кран

В российском порту Усть-Луга танкер врезался в причальную стенку и повредил портовый кран. Экипаж не справился с управлением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Смотрите также Москва под ударом неизвестных дронов: российская ПВО пытается отразить атаку

Что известно об аварии грузового судна в порту Усть-Луга?

В российском порту Усть-Луга иностранный танкер не справился с управлением и врезался в причальную стенку, в частности повредив портовый кран. Судно понесло существенный ущерб, но поскольку было пустое, то разлива топлива не произошло.

Экипаж судна не рассчитал траекторию разворота, ситуация осложнил лед.

Порт не претерпел существенных разрушений, угрозы для экологии тоже нет. Пострадавших тоже нет.

Прокуратура начала проверку по факту аварии.

В Усть-Луге судно врезалось в порт: смотрите видео

В Самарской области России пылала нефтяная скважина