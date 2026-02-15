Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про аварію вантажного судна у порту Усть-Луга?

У російському порту Усть-Луга іноземний танкер не впорався з керуванням і врізався у причальну стінку, зокрема пошкодивши портовий кран. Судно зазнало істотної шкоди, але оскільки було пусте, то розливу палива не сталося.

Екіпаж судна не розрахував траєкторію розворота, ситуація ускладнив лід.

Порт не зазнав суттєвих руйнувань, загрози для екології теж немає. Постраждалих теж немає.

Прокуратура почала перевірку за фактом аварії.

В Усть-Лузі судно врізалося у порт: дивіться відео

