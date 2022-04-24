В порту Бельгии из-за санкций застряли 8 тысяч авто для России премиум-класса

Даже состоятельные россияне не могут себе позволить купить дорогой автомобиль. Им придется наслаждаться творениями российского отечественного автопрома, ведь санкции наших западных партнеров уже активно работают.

В Бельгии "застряли" 8 тысяч автомобилей, которые должны были отправиться в Россию. Речь идет об автомобилях премиус-класса, которые должны стать собственностью состоятельных россиян.

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Россияне без дорогих автомобилей

Автомобили сейчас находятся в порту "Зебрюгге". Премиальные модели Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz, а также другие дорогостоящие машины прибыли из Азии и должны были отправиться в Россию.

Санкции запрещают экспортировать в Россию машины стоимостью более 50 тысяч долларов, так что перегрузки автомобилей на суда и их отправка в Россию не состоялись.

Как сообщил директор порта Марк Адриансенс, в "Зебрюгге" находится много другого товара, который подпадает под санкции и не сможет отправиться к агрессору.

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