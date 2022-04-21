В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев
Источник:Мариупольский городской совет
Фото со спутника свидетельствуют, что в поселке Мангуш Мариупольского района оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.
На это указывает сравнение со спутниковыми фото места массовых захоронений в Буче, где было обнаружено 70 тел. Но на снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше.
Важно Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше
Тела в этой могиле укладывают в несколько слоев.
Оккупанты рыли новые траншеи и заполняли их телами каждый день на протяжении всего апреля. Источники горсовета Мариуполя сообщают, что в таких могилах тело укладывается в несколько слоев.
В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. Это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид,
– сказал мэр города Вадим Бойченко.
Спутниковый снимок Мангуша 9 апреля / Фото "Схемы"
Сколько мариупольцев убила Россия
К середине марта в разных частях Мариуполя и в пригородах коммунальные службы похоронили около 5 тысяч гражданских.
Местные власти осторожно предполагают, что общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.
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