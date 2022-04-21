В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев

Фото со спутника свидетельствуют, что в поселке Мангуш Мариупольского района оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

На это указывает сравнение со спутниковыми фото места массовых захоронений в Буче, где было обнаружено 70 тел. Но на снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше.

Важно Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше

Тела в этой могиле укладывают в несколько слоев.

Оккупанты рыли новые траншеи и заполняли их телами каждый день на протяжении всего апреля. Источники горсовета Мариуполя сообщают, что в таких могилах тело укладывается в несколько слоев.

В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. Это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид,

– сказал мэр города Вадим Бойченко.



Спутниковый снимок Мангуша 9 апреля / Фото "Схемы"

Сколько мариупольцев убила Россия

К середине марта в разных частях Мариуполя и в пригородах коммунальные службы похоронили около 5 тысяч гражданских.

Местные власти осторожно предполагают, что общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

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