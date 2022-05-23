Александр Мотузяник рассказал, что украинские защитники отбили российскую атаку в поселке Метелкино. Понеся потери, кафиры отступили.
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Спикер Министерства обороны Украины отметил, что враг не прекращает попыток форсировать реку Северский Донец. С этой целью они зовут места для преодоления водного препятствия, а также накапливают в своих тыловых районах технику понтонно-мостового парка.
"Бахмутское направление – там украинские защитники отражают наступательные действия противника, который при поддержке авиации пытается прорвать оборону наших войск в районах следующих населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Нирково, Васильевка, Новая Каменка и Мироновский. Сейчас идут тяжелые боевые действия", – добавил Александр .
Последние новости о войне России с Украиной
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