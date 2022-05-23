Олександр Мотузяник розповів, що українські захисники відбили російську атаку в селищі Метьолкіне. Зазнавши втрат, окупанти відступили.
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Речник Міністерства оборони України зазначив, що ворог не припиняє спроб форсувати річку Сіверський Донець. З цією метою вони гукають місця для подолання водної перешкоди, а також накопичують у своїх тилових районах техніку понтонно-моствого парку.
"Бахмутський напрямок – там українські захисники відбивають наступальні дії противника, який за підтримки авіації намагається прорвати оборону наших військ в районах наступних населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Ниркове, Василівка, Нова Камʼянка і Миронівський. Наразі ідуть важкі бойові дії", – додав Олександр Мотузяник.
Останні новини щодо війни Росії з Україною
- Сили спеціальних операцій Збройних сил України з неймовірною швидкістю атакували позицію ворожих протитанкістів ракетами українського ПТРК. Відео блискавичної реакції українських воїнів оприлюднили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
- 80 окрема десантно-штурмова бригада блискуче знищила ворожу техніку. ЗСУ претворили на брухт 2 танки та 3 ББМ. ЗСУ вгатили по ворожій техніці з ракетних комплексів та артилерії.
- Вороги продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Найважча ситуація на Луганщині та Донеччині.
- 85 доба повномасштабного вторгнення Росії проти України на Півдні була стабільно напруженою. ЗСУ дали гідну відсіч російським окупантам та знищила багато техніки та живої сили ворога. У командуванні зазначили, що українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконали 91 вогневе завдання.
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- Весь процес війни можна умовно розділити на фази – оборона, позиційна війна і контрнаступ. Ми точно пройшли перший етап, ворог більше не просувається так масовано, як це було раніше. Повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що за доволі короткий час ЗСУ вдалось дуже багато.
- Українські військові продовжують нищити техніку російських окупантів. Нещодавно вони успішно знищили два ворожі безпілотники.
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