Танк знищили ще давніше – сам Старий Салтів було звільнено ще близько двох тижнів тому. Саме зараз військові детально відзняли знищений російський танк Т-90М.

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Екіпаж цього танку розстріляв мирних людей

Автор відео розповідає, що Т-90М керували учасники танкового біатлону (змагання між танковими екіпажами, де перевіряють майстерність керування технікою та влучність стрільби з неї – 24 канал). Але це їм не допомогло вижити.

Саме цей екіпаж, як розповідають українські військові, розстріляв з танку колону з мирними жителями. Тоді під удар потрапили 5-6 автомобілів – понад 20 людей загинули.

Цікаво, що підбили ворожий танк за допомогою шведського гранатомета "Карл Густав", який Україна отримала від Канади.

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Втрати росіян на війні з Україною

Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Попри все, ворожа армія ще досі має достатньо ресурсів та живої сили, щоб вести бойові дії. Утім, втрати у них серйозні: з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 28 500 російських загарбників. За минулу добу, 18 травня, вони ліквідували 200 російських військових.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України. Там завжди наголошують, що дані можуть бути приблизними. Адже через надзвичайно високу інтенсивність бойових дій досить складно підрахувати конкретні втрати ворога.

Варто додати, що найбільших втрат противник зазнав на трьох напрямках – Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому.

Українці знищили багато російської техніки:

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засобів ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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