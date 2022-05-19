Результати своєї роботи продемонстрували військові з підрозділів протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України разом з представниками територіальної оборони.

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Мінус дві "пташки" в окупантів

Українські військові ефектно знищили два російських безпілотники "Орлан-10" за допомогою польського переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

Зокрема, нещодавно, завдячуючи злагодженій роботі в одному з районів ведення бойових дій, вони назавжди приземлили два багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси "Орлан-10". Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – наголошують у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як українські військові знищили два ворожі безпілотники "Орлан-10": дивіться відео

Втрати російських окупантів у війні з Україною

Станом на 19 травня Збройні Сили України знищили аж 28 500 російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. За минулу добу, 18 травня, вони українські військові ліквідували 200 окупантів. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Варто додати, що ці цифри орієнтовні, адже складно підрахувати точну кількість втрат ворога через надзвичайно інтенсивні бойові дії.

Найбільше втрат російські загарбники отримали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках. Станом на 19 травня ворог намагається наступати на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Сєвєродонецька. Однак Збройні Сили України надійно тримають оборону.

Скільки техніки вже втратили російські окупанти:

особовий склад 28 500 (+200) осіб ліквідовано;

танки – 1 254 (+3) одиниці;

ББМ (бойові броньовані машини) – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійські системи – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 199 одиниць;

засобів ППО (протиповітряна оборона) – 93 (+2) одиниці;

літаки – 203 (+1) одиниці;

гелікоптери – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 455 (+14) одиниць;

крилаті ракети – 103 (+1) одиниці;

кораблі та катери – 13 одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 43 одиниці.

Важливо – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 19 травня: дивіться відео