"Там что-то запутанное": на Харьковщине при подозрительных обстоятельствах исчезла 20-летняя девушка

В поселке Палатки, что в Харьковской области, при загадочных обстоятельствах исчезла 20-летняя девушка. Староверовская община собирает волонтеров для поисков.

Председатель Староверовской общины Николай Биндус отметил, что девушка исчезла ночью среды или четверга. То есть еще 17 или 18 июля.

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Исчезновение 20-летней девушки

Объявление подали в соцсетях: кто где ее видел передайте информацию. Но никто не видел. Она исчезла довольно подозрительно. Она была ночью со знакомым. В каком-то промежутке они шли вместе, потом разошлись. Больше ее никто не видел. Они кумовья или что-то такое, он сидел в тюрьме, женат, у него есть семья. Там что-то запутанное,

– говорит глава общины.

В то же время Биндус рассказал, что пропавшая девушка не отвечает на звонки. Полиция пыталась запеленговать телефон, однако он разряжен. Сейчас полиция решила начать поиски. По словам председателя общины, они, вероятно, ожидают плохих новостей.

Николай Биндус также отметил, что пропавшая девушка является местной. Семья у нее неблагополучная, родителей лишили родительских прав. Мать умерла, а отец в другом сели живет с другой семьей.

Сбор волонтеров запланирован на 07:00 22 июля возле магазина в поселке Палатки. Нужно большое количество людей для поисков на местности.

"Мы просим местных помочь в поиске, наши работники будут - все, кто может. Попробуем прочесать территорию. До этого полиция сама занималась этим, но они обратились к нам за помощью, потому что, скорее всего, вопрос в поиске неживого человека", – сказал Николай Биндус.