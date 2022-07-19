Во Франции +40, в Португалии +47: Европа продолжает страдать от аномальной жары и лесных пожаров

В нескольких странах Европы наблюдается аномальная жара и множество лесных пожаров. К примеру, в Португалии температура воздуха достигла 47 градусов тепла.

Пожары в Испании, Португалии и Греции заставили тысячи людей убегать. В Испании и Португалии за последние дни из-за жары скончались более 1000 человек.

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Франция

По данным экспертов, Западной Франции грозит "тепловой апокалипсис", поскольку экстремальные температуры продолжают поражать большую часть Европы. Температура может достигнуть рекордного уровня в 15 регионах юго-запада.

От лесных пожаров во Франции в последнее время сбежали более 24 000 человек. Особенно сильно пострадал Департамент Жиронда. Там пожары уже уничтожили более 14 тысяч гектаров.

Волна жары также затронула другие регионы Франции. В городе Брест температура достигла 40 градусов, что гораздо выше привычного среднего показателя в июле.

Испания

В Саморе идет пожар еще с выходных. В горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра обнаружили тело пастуха. Это вторая жертва пожара в Заморе после того, как в воскресенье погиб 62-летний пожарный.

Пожары также загорелись в Кастилии и Леоне, Галисии, Андалусии и Эстремадуре.

Очевидно, что изменение климата убивает. Это убивает людей, убивает нашу экосистему, биоразнообразие,

– заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Португалия

14 июля температура в Португалии достигла 47 градусов тепла. Это рекорд июля. Поэтому одна треть материка остается под чрезвычайным риском пожара.

На данный момент из страны эвакуировали уже сотни человек. Власти Греции пытаются избежать повторения трагедии в 2017 году, когда 66 человек погибли во время пожаров.

Рекордные температуры ожидаются также в некоторых районах Британии. Там впервые в истории объявили красное предупреждение о сильной жаре.

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