Соответствующую петицию опубликовало руководство чешской организации "Подарок для Путина". В нем предлагают отключить электроэнергию, газ и воду в домах, принадлежащих россиянам в Праге.

Из солидарности с Украиной Прага отказалась от торжественной церемонии зажигания новогодней елки

"Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне"

При этом говорится и о недвижимости, которая используется московскими дипломатами. Сделать это предлагают в ответ на массированные ракетные удары России по украинской энергетической инфраструктуре.

Автор отметил, что основными целями страны-террористки являются электростанции, теплоцентрали и системы водоснабжения, что имеет катастрофические последствия для повседневной жизни гражданских граждан.

Без электроэнергии и воды оказываются не только квартиры, школы и детсады, магазины и заводы, но и больницы, например. Россия, очевидно, решила сломать Украину тьмой и холодом,

– подчеркнул автор петиции.

Поэтому он считает, что "с точки зрения высшего морального принципа" нужно дать российским дипломатам в Праге "отведать собственных лекарств". Поэтому призывает соответствующие государственные и частные энергораспределители отключить им блага цивилизации.

"Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", – подчеркнули в твиттере авторы петиции.

Поддержка петиции

Отметим, что эту петицию уже подписали более 10 тысяч человек, а комментарии к ней отмечают, что то, что делает Россия – безумие. Поэтому ее нужно остановить, выгнать из Украины и отправить под международный трибунал.

Вот, например, некоторые комментарии под петицией:

Пусть хоть чуть-чуть почувствуют то зло, которое их страна делает Украине!

Я поддерживаю Украину и ее народ. Надо россиянам ощутить эти страдания на себе.

Нет никакой причины, почему террористы в посольстве должны сидеть на тепле, пока Украина из-за них мерзнет.

В Украине тоже отреагировали на петицию

На петицию также отреагировал и министр обороны Украины Алексей Резников. Предложение отключения электроэнергии и водоснабжения посольства России в Праге он назвал превосходной инициативой.

Пора террористическому государству почувствовать вкус того, что оно делает с гражданским населением,

– написал Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что она может стать хорошим примером для наших стран-партнеров в Европе и мире.

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