Соответствующую петицию опубликовало руководство чешской организации "Подарок для Путина". В нем предлагают отключить электроэнергию, газ и воду в домах, принадлежащих россиянам в Праге.
Из солидарности с Украиной Прага отказалась от торжественной церемонии зажигания новогодней елки
"Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне"
При этом говорится и о недвижимости, которая используется московскими дипломатами. Сделать это предлагают в ответ на массированные ракетные удары России по украинской энергетической инфраструктуре.
Автор отметил, что основными целями страны-террористки являются электростанции, теплоцентрали и системы водоснабжения, что имеет катастрофические последствия для повседневной жизни гражданских граждан.
Без электроэнергии и воды оказываются не только квартиры, школы и детсады, магазины и заводы, но и больницы, например. Россия, очевидно, решила сломать Украину тьмой и холодом,
– подчеркнул автор петиции.
Поэтому он считает, что "с точки зрения высшего морального принципа" нужно дать российским дипломатам в Праге "отведать собственных лекарств". Поэтому призывает соответствующие государственные и частные энергораспределители отключить им блага цивилизации.
"Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", – подчеркнули в твиттере авторы петиции.
Поддержка петиции
Отметим, что эту петицию уже подписали более 10 тысяч человек, а комментарии к ней отмечают, что то, что делает Россия – безумие. Поэтому ее нужно остановить, выгнать из Украины и отправить под международный трибунал.
Вот, например, некоторые комментарии под петицией:
- Пусть хоть чуть-чуть почувствуют то зло, которое их страна делает Украине!
- Я поддерживаю Украину и ее народ. Надо россиянам ощутить эти страдания на себе.
- Нет никакой причины, почему террористы в посольстве должны сидеть на тепле, пока Украина из-за них мерзнет.
В Украине тоже отреагировали на петицию
На петицию также отреагировал и министр обороны Украины Алексей Резников. Предложение отключения электроэнергии и водоснабжения посольства России в Праге он назвал превосходной инициативой.
Пора террористическому государству почувствовать вкус того, что оно делает с гражданским населением,
– написал Алексей Резников.
Он также подчеркнул, что она может стать хорошим примером для наших стран-партнеров в Европе и мире.
Как Чехия помогает Украине
- В начале ноября стало известно, что Чехия предоставит Украине 90 танков Т-72. Более того, вероятно, это будут танки именно лицензионного выпуска, которые по качеству лучше, чем машины советского производства.
- Также Украина и Чехия будут вместе производить боеприпасы и оружие. В рамках сотрудничества будет осуществляться строительство сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ. Предполагается и сотрудничество в сфере высоких технологий.
- В начале декабря сенат Чехии поддержал проведение учений для украинских военных на территории страны в 2023 году. По задумке в стране смогут тренироваться до 4 тысяч украинских армейцев.