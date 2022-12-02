Відповідну петицію опублікувало керівництво чеської організації "Подарунок для Путіна". У ній пропонують відключити електроенергію, газ та воду в будинках, які належать росіянам у Празі.
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"Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни"
При цьому мовиться й про ту нерухомість, яка використовується московськими дипломатами. Зробити це пропонують у відповідь на масовані ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі.
Автор зазначив, що основними цілями країни-терористки є електростанції, теплоцентралі та системи водопостачання, що має катастрофічні наслідки для повсякденного життя цивільних громадян.
Без електроенергії та води опиняються не лише квартири, школи та дитсадки, магазини та заводи, а й лікарні, наприклад. Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом,
– підкреслив автор петиції.
А тому він вважає, що "з точки зору вищого морального принципу" потрібно дати російським дипломатам у Празі "скуштувати власних ліків". Тому закликає відповідні державні та приватні енергорозподільники відключити їм блага цивілізації.
"Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни", – підкреслили у твітері автори петиції.
Підтримка петиції
Зазначимо, що цю петицію уже підписали понад 10 тисяч людей, а коментарях до неї зазначають, що те, що витворяє Росія – є божевіллям. Тож її треба зупинити, вигнати з України та відправити під міжнародний трибунал.
Ось, наприклад, деякі коментарі під петицією:
- Нехай хоч трохи відчують те зло, яке їхня країна робить Україні!
- Я підтримую Україну та її народ. Треба росіянам відчути ці страждання на собі.
- Немає жодної причини, чому терористи в посольстві повинні сидіти на теплі, поки Україна через них мерзне.
В Україні теж відреагували на петицію
На петицію також відреагував й міністр оборони України Олексій Резніков. Пропозицію відключення електроенергії та водопостачання посольства Росії в Празі він назвав чудовою ініціативою.
Настав час терористичній державі відчути смак того, що вона робить із цивільним населенням,
– написав Олексій Резніков.
Також він підкреслив, що вона може стати гарним прикладом для наших країн-партнерів у Європі та світі.
Як Чехія допомагає Україні
- На початку листопада стало відомо, що Чехія надасть Україні 90 танків Т-72. Ба більше, ймовірно, це будуть танки саме ліцензійного випуску, які за якістю кращі, аніж машини радянського виробництва.
- Також Україна та Чехія разом вироблятимуть боєприпаси та зброю. В межах співпраці буде здійснюватися розбудова сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ. Передбачається й співпраця у сфері високих технологій.
- На початку грудня сенат Чехії підтримав проведення навчань для українських військових на території країни у 2023 році. За задумом у країні зможуть тренуватися до 4 тисяч українських армійців.