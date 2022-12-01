У 2023 році в Чехії зможуть тренуватися до чотирьох тисяч українських армійців. Згідно з урядовим документом там проведуть п’ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 українських бійців.

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Що відомо про навчання українських військових в Чехії

Крім цього, Сенат проголосував за відправлення чеських солдатів для навчання українців в інші країни Євросоюзу. Мова йде про 55 військових. Вони зможуть працювати в будь-якій державі-члені ЄС у командних структурах або на посадах інструкторів.

За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.

США розглядає можливість розширення навчання українських воїнів

В адміністрації Байдена розглядають можливість різкого розширення навчання українських воїнів. Мовиться зокрема й про навчання 2 500 українських солдатів в місяць на базі США в Німеччині.

Таке розширення передбачає не лише збільшення кількості українців на навчаннях, а й тип навчань, які вони можуть отримати від армії США.

У Великій Британії українських воїнів навчають близько 70 норвезьких інструкторів. За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 тисяч.

15 листопада стало відомо, що у рамках нової допомоги від Німеччини передбачені навчання до 5 тисяч українських солдатів до червня 2023 року.

Також ЄС запустив тренувальну місію для українських військових EUMAM Ukraine в рамках якої проведуть навчання до 15 тисяч військових Збройних сил України. Однак зазначимо, що Угорщина офіційно відмовилася тренувати воїнів ЗСУ і фінансувати місію ЄС. На думку голови МЗС країни Сійярто, для врегулювання війни потрібні перемовини між Росією та Україною.

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