В правительстве назвали сумму, которую уже потратили из бюджета на оборону и безопасность Украины

Денис Шмигаль заявил, что Украина потратила из бюджета более четырехсот миллиардов гривен на оборону и безопасность нашей страны. Речь идет о времени полномасштабной войны.

Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. О деньгах на безопасность нашего государства он рассказал 23 августа.

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С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета составили около 1 триллиона гривен. Из них более 420 миллиардов гривен было потрачено на оборону и безопасность нашей страны,

– объяснил Денис Шмигаль.

По данным премьера, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии. Добавил, что:

288 миллиарда гривен – зарплаты военных;

135 миллиардов гривен – приобретение и ремонт военной техники, закупка боеприпасов и продукции оборонного назначения.

Денис Шмигаль сообщил, что совместно с Национальным банком правительству удалось обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую стабильность.

Украина не впала в бездну галопирующей инфляции. Девальвация гривни к доллару также произошла в рамках мировых тенденций,

– объяснил премьер.

Добавил, что совместная работа нашей команды во главе с Владимиром Зеленским:

разрешила привлечь более 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины;

до конца 2022 года планируется получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов.

Кратко о последних новостях бюджета

Еще в июле Денис Щмыгаль заявил, что Украина рассчитывает почти на 30 миллиардов долларов поддержки от партнеров. Благодаря этим деньгам, наше государство может спокойно работать и думать о поддержке Вооруженных Сил Украины.

Денис Шмигаль объяснял, что если до 24 февраля Украина тратила на содержание Вооруженных Сил Украины 156 миллиардов гривен ежегодно, то теперь расходы бюджета на армию почти равноценны этой сумме ежемесячно – 130 миллиардов гривен.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк пояснил, что расходную часть бюджета-2022 увеличат более чем на 80 миллиардов гривен. Больше всего денег уйдет на выплаты пенсий и ВПЛ – более 32 миллиардов гривен.

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