В правительстве назвали сумму, которую уже потратили из бюджета на оборону и безопасность Украины
Источник:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль заявил, что Украина потратила из бюджета более четырехсот миллиардов гривен на оборону и безопасность нашей страны. Речь идет о времени полномасштабной войны.
Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. О деньгах на безопасность нашего государства он рассказал 23 августа.
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С начала полномасштабного вторжения россии расходы государственного бюджета составили около 1 триллиона гривен. Из них более 420 миллиардов гривен было потрачено на оборону и безопасность нашей страны,
– объяснил Денис Шмигаль.
По данным премьера, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии. Добавил, что:
- 288 миллиарда гривен – зарплаты военных;
- 135 миллиардов гривен – приобретение и ремонт военной техники, закупка боеприпасов и продукции оборонного назначения.
Денис Шмигаль сообщил, что совместно с Национальным банком правительству удалось обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую стабильность.
Украина не впала в бездну галопирующей инфляции. Девальвация гривни к доллару также произошла в рамках мировых тенденций,
– объяснил премьер.
Добавил, что совместная работа нашей команды во главе с Владимиром Зеленским:
- разрешила привлечь более 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины;
- до конца 2022 года планируется получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов.
Кратко о последних новостях бюджета
- Еще в июле Денис Щмыгаль заявил, что Украина рассчитывает почти на 30 миллиардов долларов поддержки от партнеров. Благодаря этим деньгам, наше государство может спокойно работать и думать о поддержке Вооруженных Сил Украины.
- Денис Шмигаль объяснял, что если до 24 февраля Украина тратила на содержание Вооруженных Сил Украины 156 миллиардов гривен ежегодно, то теперь расходы бюджета на армию почти равноценны этой сумме ежемесячно – 130 миллиардов гривен.
- Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк пояснил, что расходную часть бюджета-2022 увеличат более чем на 80 миллиардов гривен. Больше всего денег уйдет на выплаты пенсий и ВПЛ – более 32 миллиардов гривен.
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