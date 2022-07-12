Вы не втянете нас в войну с Украиной: в Приднестровье жалуются на российскую разведку

В Приднестровье местные "патриоты" направили письмо президенту Молдовы Майе Санду, властям страны, украинским и молдавским силовым структурам и СМИ письма. В нем они жалуются на российскую разведку, которая делает все для вовлечения псевдореспублики в войну.

В этом письме Приднестровье обвиняет в серии терактов в квазиобразовании именно разведку россии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники.

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За теракты в Приднестровье ответственна россия

В своем письме "патриоты из министерства госбезопасности" Приднестровья пожаловались на высокую активность российских спецслужб на территории псевдореспублики. Следствием таких действий стало то, что многие жители квазиобразования уехали, боясь войны.

Напоминаем, что им (россии – 24 канал) не удастся втянуть Приднестровье в войну с Украиной и Молдовой. Их действия по организации лжетерактов в Приднестровье привели к тому, что большинство населения республики покидает территорию, спасаясь от возможной войны. Большинство из них – ребята призывного возраста, которые не хотят погибать на кровопролитной и чужой нам войне в Украине.

– говорится в письме.

В Приднестровье отдают себе отчет, что вступление в войну против Украины будет означать начало конца квазиреспублики. Поэтому "патриоты" обратились к разведке России с просьбой прекратить организацию терактов, которые подрывают у жителей псевдореспублики доверие к стране-агрессоре.

Угроза из Приднестровья

Тема возможного использования россияне для войны против Украины или нападения на Молдову в СМИ фигурирует уже несколько месяцев. Самым серьезным инфоприводом стали теракты в конце апреля на территории псевдореспублики.

25 и 26 апреля на территории квазиреспублики Приднестровья прогремели взрывы , в которых там начали искать "украинский след". Первые взрывы прогремели возле "министерства госбезопасности" псевдореспублики, в результате следующих была разрушена радиобашня, транслировавшая российские частоты.

После этого президент Молдовы Майя Санду созвала Совбез страны из-за провокации. После него на пресс-конференции молдавская лидер подчеркнула, что над возвращением Приднестровья в состав Молдовы власть будет работать исключительно дипломатическим путем.

Украинское военное и политическое руководство неоднократно отмечало то, что к возможным провокациям со стороны Приднестровья наша страна готова.

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