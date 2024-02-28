Кишинев отреагировал на пропагандистский съезд в Приднестровье: есть ли угроза

Непризнанное Приднестровье в обращении к России попросило о "защите". Молдавское правительство отреагировало на очередное действо, организованное Кремлем.

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ написал 28 февраля о единственном факте, который вызывает сейчас "напряжение". Об этом политик заявил после того, как непризнанное Приднестровье обратилось к России "за помощью".

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Как в Молдове отреагировали на заявления непризнанного Приднестровья

Даниэл Водэ заверил, что нет опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы.

Это очередная кампания, которая пытается создать истерику в обществе вокруг этого так называемого события в Тирасполе. Это событие, спланировано теми, кто находится слева от Днестра и Кремлем,

– заявил спикер.

Он в очередной раз добавил, что в Молдове не видят опасности дестабилизации, хотя очень внимательно следят за ситуацией. Водэ повторил, что этот регион тоже хочет мира и безопасности.

"А то, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, прием, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях. Единственное "напряжение" сегодняшнего дня – это пасмурный день на улице", – подытожил спикер правительства Молдовы.

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Что произошло в непризнанном Приднестровье

В непризнанном Приднестровье 28 февраля 2024 года состоялся так называемый съезд депутатов. Они приняли обращение к России, в котором призвали Кремль "защитить" регион якобы из-за "давления Молдовы".

Кишинев якобы развязал против Приднестровья "экономическую войну". Приспешники Путина жаловались, что якобы Кишинев намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

В то же время ориентировочно 650 так называемых "депутатов" не просили о присоединении к России. Однако они отметили, что обратились с учетом проживания на территории Приднестровья "более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе".