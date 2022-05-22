Активность войск в непризнанном Приднестровье

В ведомстве отмечают, что главные усилия российские захватчики сосредоточили на поддержании готовности вооружения и военной техники к применению. Оккупанты провели проверку местных вооруженных формирований.

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Личный состав подразделений оперативной группы росссийских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности,

– отметили в Генштабе.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

Накануне министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявило о необходимости вооружения Молдовы по стандартам НАТО из-за ситуации в Приднестровье и чтобы уберечь страну от вторжения России. Она отметила, что риски для Молдовы остаются высокими из-за амбиций Путина.

21 мая в Генштабе ВСУ отметили, что в непризнанном Приднестровье распространяют информацию о минировании объектов инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах региона Республики Молдова. Украинские военные считают, что такая дезинформация распространяется, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

18 мая во время выступления в Европарламенте президент Молдовы Майя Санду заявила, что хочет мирно урегулировать конфликт в Приднестровье, где находятся российские военные. Но требует вывести формирования страны-агрессора.

В тот же день советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если произойдет эскалация в непризнанном Приднестровье, то Украине "придется принимать решение". По его словам, именно Приднестровье является фактором дестабилизации как Украины, так и Молдовы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессия из непризнанного Приднестровья – вполне вероятна, потому что непризнанная республика полностью контролируется Россией. Но, по мнению лидера Украины, такие вооруженные формирования не несут большой угрозы для страны.

Советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусив отметил, что население Приднестровья готовят к войне. Речь идет о многочисленных провокациях, которые проводят российские спецслужбы, чтобы настроить их против Украины.

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