Активність військ в невизнаному Придністров'ї
У відомстві зазначають, що основні зусилля російські загарбники зосередили на підтриманні готовності озброєння та військової техніки до застосування. Окупанти провели перевірку місцевих збройних формувань.
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Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності,
– зазначили в Генштабі.
Ситуація в невизнаному Придністров'ї
- Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявили про необхідність озброєння Молдови за стандартами НАТО через ситуація в Придністров'ї та щоб вберегти країну від вторгнення Росії. Вона зазначила, що ризики для Молдови залишаються високими через амбіції Путіна.
- 21 травня в Генштабі ЗСУ зазначили, що в невизнаному Придністров'ї розповсюджують інформацію про мінування об'єктів інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах регіону Республіки Молдова. Українські військові вважають, що така дезінформація розповсюджується, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні.
- 18 травня під час виступу в Європарламенті президентка Молдови Майя Санду заявила, що хоче мирно врегулювати конфлікт у Придністров'ї, де перебувають російські військові. Але вимагає вивести формування країни-агресорки.
- Того ж дня радник голови Офісу Президента України Миало Подоляк заявив, що якщо відбудеться ескалація в невизнаному Придністров'ї, то Україні "доведеться ухвалювати рішення". За його словами, саме Придністров'я є фактором дестабілізації як для України, так і для Молдови.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресія з невизнаного Придністров'я – цілком ймовірна, бо невизнана республіка повністю контролюється Росією. Але на думку лідера України, такі збройні формування не несуть великої загрози для країни.
- Радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що населення Придністров'я готують до війни. Мовиться про численні провокації, які проводять російські спецслужби, щоб налаштувати їх проти України.
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