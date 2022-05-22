Активність військ в невизнаному Придністров'ї

У відомстві зазначають, що основні зусилля російські загарбники зосередили на підтриманні готовності озброєння та військової техніки до застосування. Окупанти провели перевірку місцевих збройних формувань.

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Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності,

– зазначили в Генштабі.

Ситуація в невизнаному Придністров'ї

Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявили про необхідність озброєння Молдови за стандартами НАТО через ситуація в Придністров'ї та щоб вберегти країну від вторгнення Росії. Вона зазначила, що ризики для Молдови залишаються високими через амбіції Путіна.

21 травня в Генштабі ЗСУ зазначили, що в невизнаному Придністров'ї розповсюджують інформацію про мінування об'єктів інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах регіону Республіки Молдова. Українські військові вважають, що така дезінформація розповсюджується, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні.

18 травня під час виступу в Європарламенті президентка Молдови Майя Санду заявила, що хоче мирно врегулювати конфлікт у Придністров'ї, де перебувають російські військові. Але вимагає вивести формування країни-агресорки.

Того ж дня радник голови Офісу Президента України Миало Подоляк заявив, що якщо відбудеться ескалація в невизнаному Придністров'ї, то Україні "доведеться ухвалювати рішення". За його словами, саме Придністров'я є фактором дестабілізації як для України, так і для Молдови.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресія з невизнаного Придністров'я – цілком ймовірна, бо невизнана республіка повністю контролюється Росією. Але на думку лідера України, такі збройні формування не несуть великої загрози для країни.

Радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що населення Придністров'я готують до війни. Мовиться про численні провокації, які проводять російські спецслужби, щоб налаштувати їх проти України.

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