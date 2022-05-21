У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в Придністров'ї поширювали інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця. Українські військові вважають, шо до цього причетні російські спецслужби. А саму інформацію про мінування назвали "заходами щодо дестабілізації ситуації в регіоні".

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Для чого це потрібно Росії

Російські окупанти мають дві мети щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Перша з них – це через війну з Україною. Нагнітання ситуації в окупованому Придністров'ї змушує українське військове керівництво не лише уважніше слідкувати за ситуацією, що відбувається на цій прикордонній з Україною території. Але й тримати певну кількість військ, щоб в разі чого оперативно знешкодити ворога там.

Адже в Придністров'ї перебуває чималий російський контингент (вони себе там називають "миротворцями"). Та й сама армія Придністров'я дуже сильно залежна від Москви. Тож їх теж можуть використати у війні проти України. При цьому що кордон України з Придністров'ям – 405 кілометрів.

Другий важливий аспект – в Кремлі вже у відкрито заявляють, що наступна ціль після війни проти України – Молдова. Там вони теж хочуть "визволити" російськомовних громадян. А 15 березня Парламентська асамблея Ради Європи офіційно оголосила невизнане Придністров’я зоною російської окупації.

Правда для захоплення Молдови, російським окупантам треба спершу захопити весь Південь України. Що їм не вдається. Після окупації Херсону, вони не можуть взяти Миколаїв, щоб вийти на Одесу. А без сухопутного коридору до Придністров'я мова про захоплення Молдови не може і бути.

Відтак російські окупанти й вдаються до провокацій та дестабілізації ситуації в регіоні. З однієї сторони це змушує відтягнути деяку частину українських військ, яку можна було б використати на інших ділянках фронту. З другої – тиснути на владу Молдови.

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"Теракти" в Придністров'ї

Ситуація в окупованому Придністров'ї почала загострюватися, коли 25 квітня там пролунала серія вибухів. Один з них – у будівлі, де розташовані "Міністерство державної безпеки" (МДБ) та філіал російської "Федеральної служби безпеки".

Вже 26 квітня стало відомо про знищення антени на території радіоцентра у селищі Маяк, яке транслювало російське радіо.

Так звана влада Придністров'я у всьому звинувачувала українських диверсантів. Збройні сили країни привели в повну бойову готовність. Також російські війська у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності.

Після цього неодноразово було виявлено, як очільники Придністров'я поширюють провокативні заяви, які мають на меті дискредитувати Україну.Серед таких слова про те, що зі сторони України у бік Придністров'я лунали постріли. Про це вони заяви 6 травня.

Поки ситуація навколо Придністров'я залишається напруженою. Але відкритого воєнного конфлікту зафіксовано не було.