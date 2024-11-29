В пунктах пропуска на границе с Румынией и Молдовой в пятницу, 29 ноября, остановили оформление транспортных средств. Таможенники рассказали о деталях.

Говорят, что это произошло по техническим причинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Почему прекратили пропускные операции на границе

Таможенники сообщили, что эти ограничения касаются как путешественников, так и перевозчиков.

"По техническим причинам все пропускные операции по гражданам и транспортным средствам в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией временно приостановлены", – сообщили в таможенной службе в пьяницу в 20:28.

О деталях пока не сообщается, как долго будут действовать ограничения – также неизвестно.

Напомним, что польские фермеры снова шантажируют и угрожают перекрыть границу с Украиной. Они требуют, чтобы Евросоюз не ратифицировал соглашение о свободной торговле с организацией по экономическому сотрудничеству Южной Америки Меркосур.