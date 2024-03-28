КПП “Угринов – Долгобычев” временно разблокировали. Пропуск грузовиков осуществляется в обычном режиме.

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В очереди 120 грузовиков

Украинские пограничники получили от польских коллег информацию о временном разблокировании КПП "Угринов – Долгобычев".

На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков,
– говорится в сообщении.

Польские протестующие отметили, что блокирование завершено до 2 апреля.

В ГПСУ просят водителей учесть эту информацию при построении маршрутов.

Польша анонсировала переговоры с Украиной по блокаде границы

  • В течение длительного промежутка времени на украинско-польской границе царит напряжение из-за протестов фермеров соседней страны. Сейчас Польша сообщила о переговорах.
  • Эти переговоры должны были состояться 27 марта, накануне сообщения о временном разблокировании КПП. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский должен был разговаривать со своим коллегой Чеславом Секерским. В диалоге должны были участвовать представители ассоциаций польских аграриев.
  • В то же время Секерский отметил, что переговоры с Украиной "будут сложными", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.