КПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували. Пропуск вантажівок здійснюється у звичному режимі.
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У черзі 120 вантажівок
Українські прикордонники отримали від польських колег інформацію щодо тимчасового розблокування КПП "Угринів-Долгобичув".
На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок,
– мовиться в повідомленні.
Польські протестувальники зазначили, що блокування завершено до 2 квітня.
У ДПСУ просять водіїв врахувати цю інформацію при побудові маршрутів.
Польща анонсувала переговори з Україною щодо блокади кордону
- Протягом тривалого проміжку часу на українсько-польському кордоні панує напруження через протести фермерів сусідньої країни. Наразі Польща повідомила про перемовини.
- Ці переговори мали відбутись 27 березня, напередодні повідомлення про тимчасове розблокування КПП. Міністр аграрної політики України Микола Сольський повинен був розмовляти зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі мали брати участь представники асоціацій польських аграріїв.
- Водночас Секерський зауважив, що переговори з Україною "будуть складними", оскільки наша країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.