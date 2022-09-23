В YouTube произошел сбой: что не работало
Источник:Downdetector
Вечером 23 сентября в работе YouTube произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили преимущественно пользователи из Соединенных Штатов.
Большинство пользователей жаловались на проблемы с работой трансляции, а также на веб-сайт и приложение.
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В YouTube произошел сбой
Сообщаются, что при переходе на личную страницу или на основную ленту YouTube появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".
Подобная история, но с Instagram
Заметим, что недавно в глобальный сбой случился в соцсети Instagram. Случилось это 22 сентября. Тогда Пользователи Украины, Турции, Испании, Канады, Германии, Узбекистана и других стран жаловались, что не могли зайти в приложение.
Соцсеть показывает, что "не удалось обновить ленту", или "нет подключения к Интернету". У некоторых приложение закрывается сразу при запуске.
Последние обновления в работе YouTube
YouTube решил не отставать от Facebook и Instagram и планирует увеличить количество рекламы перед роликами. Интересно, что пропустить ее нельзя. Об очередном "улучшении" стало известно из массовых жалоб, которые начали появляться в сети. Пользователи заметили увеличение рекламы и опубликовали несколько фотографий.
Пользователи бесплатных аккаунтов YouTube сообщают, что теперь вместо одного или двух рекламных роликов перед видео, компания показывает целых 5. Судя по всему, пока Google тестирует это нововведение и соответственно собирает отзывы, которые могут повлиять на конечное решение: внедрять для всех или отменить. Вряд ли компании понравится реакция.
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