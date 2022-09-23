Більшість користувачів скаржилися на проблеми з роботою трансляції, а також веб-сайту та додатку.

До теми У твітері стався масовий збій: користувачі повідомляють про проблеми

В YouTube стався збій

Повідомляються, що при переході на особисту сторінку або основну стрічку YouTube з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".

Подібна історія, але з Instagram

Зауважимо, що лише нещодавно у глобальний збій трапився у соцмережі Instagram. Сталося це 22 вересня. Тоді Користувачі з України, Туреччини, Іспанії, Канади, Німеччини, Узбекистану та інших країн скаржилися, що не могли зайти у додаток.

Соцмережа показує, що "не вдалося оновити стрічку", або ж "немає підключення до Інтернету". У декого додаток закривається одразу під час запуску.

Останні оновлення в роботі YouTube

YouTube вирішив не відставати від Facebook та Instagram і планує збільшити кількість реклами перед роликами. Цікаво те, що пропустити її не можна. Про чергове "покращення" стало відомо з масових скарг, які почали з'являтися в мережі. Користувачі помітили збільшення реклами й опублікували декілька фото.

Користувачі безплатних облікових записів YouTube повідомляють, що тепер замість одного чи двох рекламних роликів перед відео, компанія показує цілих 5. Судячи з усього, поки що Google тестує це нововведення й відповідно збирає відгуки, котрі можуть вплинути на кінцеве рішення: впроваджувати для всіх чи скасувати. Навряд чи компанії сподобається реакція.

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