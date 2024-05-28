Мол, сейчас большое количество желающих обновить данные, поэтому и приложение немного не справляется с таким потоком военнообязанных, и ТЦК не успевают. В эфире 24 Канала офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко прокомментировал эту инициативу.

Смотрите также Что будет после обновления данных в Резерв+ и стоит ли удалять приложение

Оттягивают неизбежное

"Обновлять данные надо было еще в начале 2022 года, когда начиналось полномасштабное вторжение, потому что сейчас депутаты просто оттягивают неизбежное. Мало того, что они тянули с принятием закона о мобилизации, то еще и сейчас будут откладывать", – сказал Кожубенко.

Также возникает вопрос, когда этих людей начнут призывать, а самое главное – обучать. По его словам, человека, которого мобилизуют, нужно научить, чтобы он выживал в бою и уничтожал противника. На это понадобится минимум 2 месяца.

Сейчас людей не хватает по всем бригадам. Офицер секции планирования бригады "Рубеж" заметил, что не знает ни одной бригады, которая укомплектована на 100%, потому что идет очень жестокая война. Противник применяет весь спектр имеющегося вооружения, учитывая это, украинское войско несет потери.

Нам нужны люди. Даже в бригаде "Рубеж" есть достаточное количество вакантных должностей. Пользуясь случаем, хочу призвать ребят, мужчин участвовать,

– отметил Кожубенко.

В бригаде "Рубеж" есть большое количество боевых подразделений. Команды с огромным боевым опытом, также есть костяки подразделений, которые принимают новых людей, обучают их.

"Никто людей просто так не отправляет в бой. Мы о каждом беспокоимся, одеваем, обучаем", – добавил майор НГУ.

Приложение Резерв+: последние новости