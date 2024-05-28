Мовляв, зараз велика кількість охочих оновити дані, тому й застосунок трохи не справляється з таким потоком військовозобов'язаних, й ТЦК не встигають. В етері 24 Каналу офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко прокоментував цю ініціативу.

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Відтягують неминуче

"Оновлювати дані треба було ще на початку 2022 року, коли починалося повномасштабне вторгнення, тому що зараз депутати просто відтягують неминуче. Мало того, що вони тягнули з ухваленням закону про мобілізацію, то ще й зараз відтерміновуватимуть", – мовив Кожубенко.

Також виникає питання, коли цих людей почнуть призивати, а найголовніше – навчати. За його словами, людину, яку мобілізують, потрібно навчити, аби вона виживала в бою і знищувала противника. На це знадобиться мінімум 2 місяці.

Зараз людей не вистачає по всіх бригадах. Офіцер секції планування бригади "Рубіж" зауважив, що не знає ні однієї бригади, яка укомплектована на 100%, тому що йде дуже жорстока війна. Противник застосовує весь спектр наявного озброєння, враховуючи це, українське військо зазнає втрат.

Нам потрібні люди. Навіть у бригаді "Рубіж" є достатня кількість вакантних посад. Користуючись нагодою, хочу закликати хлопців, чоловіків долучатися,

– зазначив Кожубенко.

У бригаді "Рубіж" є велика кількість бойових підрозділів. Команди з величезним бойовим досвідом, також є кістяки підрозділів, які приймають нових людей, навчають їх.

"Ніхто людей просто так не відправляє в бій. Ми про кожного турбуємося, одягаємо, навчаємо", – додав майор НГУ.

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