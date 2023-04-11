Возврат надбавок военным могут заблокировать: в Раду внесли постановление
Источник:Ярослав Железняк
В Верховную Раду внесли постановление, блокирующее возврат доплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. В ближайшие недели ее не рассмотрят.
В Раду внесли блокирующее постановление по законопроекту № 8312. Это та инициатива, где прошла правка о возвращении выплат для военных. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Раньше Рада вернул 30 тысяч доплат военным
Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. В ближайшие недели это не произойдет из-за графика заседания Рады.
Постановление внес нардеп от партии "Голос" Владимир Цабаль.
Что этому предшествовало
Верховная Рада 10 апреля поддержала инициативу вернуть военным доплаты в 30 тысяч гривен. Они должны действовать до конца военного положения для всех защитников и не должны зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.
Железняк отмечал, что в законопроекте есть правка, возвращающая надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих. В общем – до 10 минимальных зарплат. Нардеп утверждает, что это малая экономия, даже на 2% от запланированных расходов не хватит.